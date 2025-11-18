Appalto integrato da 16,5 milioni per il percorso ciclabile Otranto-Santa Maria di Leuca
L’intervento di riqualificazione del sistema stradale interesserà un percorso lungo quasi 57 chilometri
Nell’ambito dell’intervento Cis per la valorizzazione dei territori, la Provincia di Lecce assegna un appalto integrato per la realizzazione di un sistema stradale finalizzato alla fruizione ciclopedonale della costa Otranto – Santa Maria di Leuca.
L’importo dei lavori è pari a 16.496.028 euro, di cui 380.466 euro per oneri della sicurezza, mentre l’importo dei servizi tecnici è di 151.818 euro di cui 132.016 euro non soggetti a ribasso. Pertanto l’importo complessivo degli oneri della sicurezza e...