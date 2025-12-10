Appello alla premier: «No a nuovi condoni»
Lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni e firmata dai presidenti di Legambiente, Libera, Acli, Arci, Inu e Azione cattolica italiana
Un appello perché «questo grave errore non sia commesso». Il Paese «non ha bisogno di un nuovo condono edilizio ma di norme che permettano di mettere in campo un grande piano di rigenerazione urbana che renda progressivamente tutti gli edifici meno energivori, meno pericolosi, più resilienti e pronti a rispondere agli effetti dei rischi climatici e naturali, come ad esempio i terremoti».
È questo il cuore della lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni e firmata dai presidenti di Legambiente...