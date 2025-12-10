Il contatore sui sequestri per i finti crediti d’imposta arriva a 9,3 miliardi
Ad aggiornarlo costantemente è la Guardia di Finanza che, in sinergia con le Entrate, interviene ormai sistematicamente per bloccarne l’utilizzo
Il Superbonus anche nelle frodi presenta sempre numeri da record. Il contatore dei sequestri di finiti crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica dei condomini mai realmente realizzati ha toccato quota 9,3 miliardi.
Ad aggiornarlo costantemente è la Guardia di Finanza che, in sinergia con le Entrate, interviene ormai sistematicamente per bloccare l’utilizzo di questi crediti d’imposta il più delle volte inesistenti o frutto di finti sconti in fattura. Le indagini...