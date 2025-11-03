Arconet: nessuna riclassificazione per le spese degli asili nido già impegnate
La Commissione chiarisce che non è richiesta la riclassificazione delle spese contabilizzate sulla base di obbligazioni giuridiche sorte fino al 31 dicembre 2025
Con la FAQ n. 56 del 29 ottobre 2025, la Commissione Arconet chiarisce che, per gli asili nido, non è richiesta la riclassificazione delle spese contabilizzate sulla base di obbligazioni giuridiche sorte fino al 31 dicembre 2025.
Il decreto ministeriale 10 ottobre 2024 ha previsto una modifica...