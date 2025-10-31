Fisco e contabilità

Manovra, fino a dieci anni per ripianare il disavanzo da Fal degli enti locali in dissesto

Nella relazione tecnica al disegno di legge si precisa che la misura non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

L’eventuale disavanzo derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato potrà essere ripianato in dieci anni, a quote costanti. Lo prevede la manovra di bilancio 2026, che introduce il comma 1-quater all’articolo 259 del Tuel. La disposizione riguarda gli enti locali in dissesto che, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all’organismo straordinario di liquidazione...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità