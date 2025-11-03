Manovra, per le entrate degli enti locali l’incognita della rottamazione
In manovra le sanatorie locali ma non l’aggancio alle regole erariali - I Comuni non possono imporre all’agenzia la gestione delle procedure
La legge di bilancio reintroduce la possibilità per gli enti territoriali di deliberare autonomamente la definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
La disposizione ricalca quanto già previsto nello schema di Dlgs di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti territoriali approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio.
L’anticipazione, rispetto all’attuazione della delega fiscale, probabilmente ha la finalità di permettere ai Comuni di adottare...