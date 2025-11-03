Fisco e contabilità

Manovra, per le entrate degli enti locali l’incognita della rottamazione

In manovra le sanatorie locali ma non l’aggancio alle regole erariali - I Comuni non possono imporre all’agenzia la gestione delle procedure

di Pasquale Mirto

La legge di bilancio reintroduce la possibilità per gli enti territoriali di deliberare autonomamente la definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

La disposizione ricalca quanto già previsto nello schema di Dlgs di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti territoriali approvato in primo esame dal Consiglio dei ministri del 9 maggio.

L’anticipazione, rispetto all’attuazione della delega fiscale, probabilmente ha la finalità di permettere ai Comuni di adottare...

