Revisori dei conti degli enti locali, entro il 16 dicembre le candidature per l’iscrizione nell’elenco 2026

Pubblicato dal Viminale l’avviso per il mantenimento dell’iscrizione e la presentazione di nuove domande nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026. Lo comunica il Consiglio Nazionale dei Commercialisti con l’informativa n. 153/2025 con cui ha trasmesso agli ordini territoriali della categoria la comunicazione ricevuta dallo ministero dell’Interno.

La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione...