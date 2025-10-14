A4 Brescia Padova, piano da 117 milioni per Verona
Intervento mira a ridurre la congestione di un’area a forte vocazione industriale. Riello (Confindustria): un progetto che migliora la competitività delle imprese
La società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova (ex Serenissima) investirà circa 117 milioni di euro nel riassetto complessivo del nodo di Verona Sud, la principale porta di accesso al capoluogo veneto, strategica anche per la Fiera. Autostrada Brescia Padova è controllata da A4 Holding, parte del gruppo Abertis (Mundys). L’obiettivo del progetto è ridisegnare la viabilità e ridurre la congestione dell’area, a beneficio soprattutto dell’industria e della logistica. A Verona sorge l’interporto...