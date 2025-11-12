Autovelox non omologati, il Comune rischia anche di dover pagare i danni
Per un giudice di Imperia è applicabile la condanna aggravata per lite temeraria
Per i corpi di polizia diventa sempre più difficile resistere ai ricorsi contro le multe per eccesso di velocità: continuare a sostenere che non occorre un’omologazione formale degli apparecchi utilizzati può portare il giudice non solo a dar ragione al ricorrente e far pagare le spese di giudizio all’amministrazione, ma anche a condannare quest’ultima a risarcire il danno. Non è un rischio teorico, ma una possibilità concreta.
Lo si deduce dal verbale di un’udienza tenutasi a metà ottobre al Tribunale...