Autovelox, utilizzo legittimo se comunicato: il Mit definisce le regole per il censimento

Il decreto Mit n. 305 del 18 agosto 2025, che attua il D.L. n. 73/2025 convertito in L. n. 105/2025, introduce nuove disposizioni per le apparecchiature di rilevamento della velocità. L’obiettivo è centralizzare i dati su una piattaforma telematica e renderli pubblici sul website del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale comunicazione diventa condizione necessaria per il legittimo impiego dei dispositivi, introducendo una serie di adempimenti e tempistiche precise per le amministrazioni...

