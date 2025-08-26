Autovelox, utilizzo legittimo se comunicato: il Mit definisce le regole per il censimento
Il Decreto Infrastrutture dell’8 agosto scorso istituisce il registro centralizzato delle apparecchiature di controllo della velocità, accessibile pubblicamente via internet
Il decreto Mit n. 305 del 18 agosto 2025, che attua il D.L. n. 73/2025 convertito in L. n. 105/2025, introduce nuove disposizioni per le apparecchiature di rilevamento della velocità. L’obiettivo è centralizzare i dati su una piattaforma telematica e renderli pubblici sul website del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale comunicazione diventa condizione necessaria per il legittimo impiego dei dispositivi, introducendo una serie di adempimenti e tempistiche precise per le amministrazioni...
