Il CommentoProgettazione

Barriere stradali, fattori decisivi per la sicurezza

Ogni utente della strada ha diritto a condizioni di sicurezza qualunque punto dell’Italia percorra. Il livello di protezione non può variare in base al tipo di strada o alla disponibilità di bilancio del gestore

di Domenico Capomolla *

In un incidente stradale, la linea che separa un impatto contenuto da una tragedia può coincidere con una barriera. Non con un’astrazione normativa, ma con un elemento fisico: un dispositivo progettato, installato e mantenuto per proteggere. Le barriere non evitano l’incidente, ma ne attenuano le conseguenze. E proprio per questo richiedono attenzione, competenza e cura in ogni fase del loro ciclo di vita. Nel 2024, secondo i dati Istat, si sono registrati in Italia oltre 173mila incidenti con lesioni...

