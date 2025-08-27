Barriere stradali, fattori decisivi per la sicurezza
Ogni utente della strada ha diritto a condizioni di sicurezza qualunque punto dell’Italia percorra. Il livello di protezione non può variare in base al tipo di strada o alla disponibilità di bilancio del gestore
In un incidente stradale, la linea che separa un impatto contenuto da una tragedia può coincidere con una barriera. Non con un’astrazione normativa, ma con un elemento fisico: un dispositivo progettato, installato e mantenuto per proteggere. Le barriere non evitano l’incidente, ma ne attenuano le conseguenze. E proprio per questo richiedono attenzione, competenza e cura in ogni fase del loro ciclo di vita. Nel 2024, secondo i dati Istat, si sono registrati in Italia oltre 173mila incidenti con lesioni...