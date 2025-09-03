Nelle Unioni di comuni l’incognita della continuità di bilancio
Una Nazione che si riduce progressivamente, tanto da essere prospettata a contare, tra qualche decennio, la metà della sua popolazione standard: poco più di 30 milioni. Il tutto misurato con 7.896 Comuni, dei quali 5.543 con meno di 5mila abitanti, ha suggerito l’atroce diagnosi del Governo rappresentata nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) 2021-2027: un «numero non trascurabile di Aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa (popolazione di piccole dimensioni...