Bici e moto, sì alle multe per chi le incatena fuori dagli spazi riservati

I Comuni possono stabilire sanzioni specifiche per chi lascia un mezzo a due ruote (bici comprese) incatenato a strutture non destinate a questo scopo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 7353/2025, del 17 settembre), pronunciandosi sul ricorso della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) di Cagliari contro l’articolo 19 del locale Regolamento di polizia e sicurezza urbana, che vieta di «incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi