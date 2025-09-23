Urbanistica

Bonus ristrutturazione anche per casetta e pergola (se su area pertinenziale)

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

di Marco Zandonà

La domanda del lettore: In giardino ho una casetta di legno, con una pergola che utilizzo per ricoverare l’automobile. Devo sostituire tutta la struttura e vorrei sapere se, per tale intervento, posso fruire della detrazione del 50 per cento.

La risposta dell’esperto: La sostituzione della struttura indicata dal lettore rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria che, se eseguiti sull’area pertinenziale all’abitazione, fruiscono della detrazione del 50 per cento, qualora le spese...

Gli ultimi contenuti di Urbanistica