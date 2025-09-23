Bonus ristrutturazione anche per casetta e pergola (se su area pertinenziale)
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: In giardino ho una casetta di legno, con una pergola che utilizzo per ricoverare l’automobile. Devo sostituire tutta la struttura e vorrei sapere se, per tale intervento, posso fruire della detrazione del 50 per cento.
La risposta dell’esperto: La sostituzione della struttura indicata dal lettore rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria che, se eseguiti sull’area pertinenziale all’abitazione, fruiscono della detrazione del 50 per cento, qualora le spese...