Demanio, 24 Piani città avviati: investimenti +144% in tre anni

Sostenibilità, digitalizzazione e innovazione: sono i tre pilastri fondamentali del Piano strategico industriale dell’Agenzia del Demanio, l’ente pubblico economico che gestisce 44mila immobili dello Stato per un valore di poco meno di 63 miliardi. «Il patrimonio immobiliare dello Stato è un motore di sviluppo e innovazione. Il riuso dei beni pubblici è una leva strategica per creare valore economico, sociale, ambientale e culturale», ha sottolineato Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi