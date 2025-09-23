Demanio, 24 Piani città avviati: investimenti +144% in tre anni
Dal Verme: sì a 18 bandi per la fruizione temporanea del patrimonio in disuso
Sostenibilità, digitalizzazione e innovazione: sono i tre pilastri fondamentali del Piano strategico industriale dell’Agenzia del Demanio, l’ente pubblico economico che gestisce 44mila immobili dello Stato per un valore di poco meno di 63 miliardi. «Il patrimonio immobiliare dello Stato è un motore di sviluppo e innovazione. Il riuso dei beni pubblici è una leva strategica per creare valore economico, sociale, ambientale e culturale», ha sottolineato Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia ...