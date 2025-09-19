Niente ecobonus sul cambio caldaia se l’impianto è autonomo e «fossile»
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Un condominio sta valutando di sostituire l’impianto di riscaldamento centralizzato a gas con impianti singoli, sempre a gas, utilizzando caldaie a condensazione, con rifacimento delle tubazioni interne ed eventuale sostituzione dei radiatori. Si chiede se questa modifica può accedere alle detrazioni fiscali.
La risposta dell’esperto: La risposta è negativa. Infatti, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, dal 1° gennaio 2025 sono escluse dalle agevolazioni...