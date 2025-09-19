Urbanistica

Niente condono per la tettoia chiusa su tre lati senza permesso in area vincolata

Lo ribadisce il Tar Sardegna bocciando il ricorso di un proprietario

di Davide Madeddu

Non condonabile la tettoia chiusa su tre lati realizzata senza autorizzazione in area soggetta a vincolo. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar di Cagliari, la n. 695/2025, in merito al ricorso presentato da una persona che aveva realizzato sul lastrico una tettoia.

