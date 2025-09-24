Brindisi, Rfi assegna al team guidato da Manelli l’appalto per il collegamento stazione-aeroporto
Contratto da 68 milioni riaggiudicato con interpello dopo la risoluzione con il primo classificato
Passo avanti per il collegamento ferroviario tra l’aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi. Rete Ferroviaria Italiana (società del gruppo Fs Italiane) ha infatti concluso la procedura di affidamento relativa alla progettazione esecutiva, e all’esecuzione dei lavori, per il collegamento ferroviario, un appalto di oltre 68 milioni di euro - tutti fondi del Pnrr -, aggiudicato al Rti costituito da Manelli Impresa, Progin e Art Ambiente Risorse Territorio, secondo classificato a seguito di interpello...