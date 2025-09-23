Sicurezza, ecco quando l’impresa committente è responsabile dell’infortunio sul lavoro
L’esenzione, dice la Cassazione, viene riconosciuta solo se dimostra di avere rispettato gli obblighi imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza
In caso di infortunio sul lavoro occorso al dipendente di una ditta appaltatrice o subappaltatrice, il committente, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a dichiarare di non avere in alcun modo interferito con i lavori di quest’ultima, ma è tenuto a dimostrare il rispetto degli obblighi a lui imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A precisarlo è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 settembre 2025, n.25113) nell’esaminare la pretesa di alcuni familiari...