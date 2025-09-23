Maeg, ordine da 70 milioni per quattro ponti ferroviari ad arco

I punti chiave

Marco Morino

L’impresa veneta di costruzioni Maeg, un’eccellenza nel suo settore, ha ottenuto una commessa dal gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), dal valore complessivo di 70 milioni di euro, per realizzare quattro ponti ad arco lungo altrettante linee ferroviarie. I manufatti dovrebbero essere consegnati entro la fine del 2026. Lo anticipa al Sole 24 Ore il fondatore e presidente di Maeg, Alfeo Ortolan. I quattro manufatti saranno posati nelle località di Vigodarzere (Padova), Falconara...