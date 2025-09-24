Rete di imprese, solo per la qualificazione Soa viene equiparata ai consorzi stabili
Uno strumento atipico ma di utilizzo consolidato che consente alle imprese di collaborare e cooperare pur rimanendo, in linea generale, autonome e indipendenti
In base all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Dlgs n. 36 del 2023, rientrano nella definizione di operatori economici, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete secondo l’articolo 3, comma 4-ter, del Dl 5/2009 convertito dalla legge 33/2009.
Si tratta di uno strumento atipico ma consolidato nella prassi economica che consente alle imprese di collaborare e cooperare pur rimanendo, in linea generale, autonome...