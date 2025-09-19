Busia: «Semplificazione per cittadini ed enti»

Presidente Busia, in cosa consisterà concretamente l’avvio di questa piattaforma?

La piattaforma metterà in collegamento diverse banche dati pubbliche. Le amministrazioni saranno sollevate da una serie di adempimenti, con risparmi economici e organizzativi, e i cittadini potranno accedere a molte più informazioni, confrontando con facilità l’azione dei vari enti.

Quali benefici avranno le amministrazioni?

Potranno misurarsi con altre realtà, diffondere le migliori pratiche e creare sinergie...