Campania, Puglia e Veneto verso l’election day
In attesa di novità dal campo del centrodestra sul fronte dei candidati, va delineandosi il quadro relativo alle date delle prossime elezioni regionali ancora mancanti
In attesa di novità dal campo del centrodestra sul fronte dei candidati in Veneto, Campania e Puglia, va delineandosi il quadro relativo alle date delle prossime elezioni regionali ancora mancanti. Quelle in Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre. La conferma di quanto già anticipato nei giorni scorsi è arrivata di fatto ieri, all’indomani del termine ultimo per l’eventuale indizione delle elezioni regionali nel fine settimana del 15 e 16 novembre. Scaduto il termine, le elezioni regionali...