Sinistri da mancata manutenzione delle strade, risarcimenti fuori dal fondo economale
Non si tratta di spese strumentali all’attività amministrativa ma di obbligazioni derivanti da rapporti con soggetti esterni, volte a ristorare cittadini che hanno subito danni
I pagamenti relativi al risarcimento dei danni cagionati a terzi per la carente manutenzione di strade e aree pubbliche non possono essere gestiti tramite fondo economale. Lo ha stabilito la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 106/2025, offrendo una precisazione di rilievo per gli enti locali.
Il ...
Correlati
Delibera