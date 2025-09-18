Partecipate, i Commercialisti «chiedono» regole semplificate per i processi di aggregazione
Una soluzione utile a superare la frammentazione delle gestioni dei servizi pubblici locali e a attuare i processi di razionalizzazione delle società pubbliche
“Le aggregazioni di società a partecipazione pubblica” è il titolo del documento pubblicato ieri dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in cui si analizzano i processi di aggregazione delle società a partecipazione pubblica.
Il documento mette in evidenza le criticità operative che ostacolano...