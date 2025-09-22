Manutenzione immobili Eur, più tempo per la gara (modificata) da oltre 43,8 milioni di euro
L’Ente controllato dal Tesoro ha modificato in corsa i requisiti tecnici. Nuova scadenza: 8 ottobre
C’è qualche giorno di tempo in più per partecipare alla gara in tre lotti da oltre 43,8 milioni (esattamente 43.840.394,40 euro) mandata in appalto da Eur Spa. La scadenza del 30 settembre è stata infatti posticipata all’8 ottobre, a seguito di un cambiamento sostanziale dei documenti di gara. Come infatti informa la stazione appaltante in un comunicato pubblicato sul sito, è stata modificata «la categoria prevalente del Lotto 2 da OG11 a OG2». Eur Spa spiega che, trattandosi appunto di una modifica...