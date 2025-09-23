Firenze, il restyling di due edifici dell’ex Meyer in gara per 17,3 milioni
I lavori promossi dalla Regione Toscana prevedono una nuova distribuzione funzionale degli spazi, ampliamenti e interventi di miglioramento sismico
Al via il restyling di due edifici dell’ex ospedale pediatrico Meyer a Firenze. La Regione Toscana manda in gara i lavori di nuova distribuzione funzionale degli spazi, ampliamenti, interventi di miglioramento sismico degli edifici esistenti, nuovi impianti (meccanici, elettrici, fotovoltaico, di illuminazione, idrici, speciali), nuove finiture e sistemazioni esterne. Il valore delle opere è di 17.372.066 euro.
Il progetto di adeguamento prevede la conservazione filologica dell’immagine storica degli...