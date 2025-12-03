Appalti

Caro-materiali, nuovo emendamento alla Manovra per superare lo stop sulle coperture 2025

Riformulato l’emendamento della Lega in Senato. Prezzari, compensazioni e fondi: cosa cambia per i cantieri se si supera il rischio-Ragioneria

di Mauro Salerno

La maggioranza (la Lega in particolare) non arretra sul caro-materiali.il testo è ricomparso in Commissione Bilancio del Senato in una versione riformulata (testo 2) che ha superato ieri un nuovo giro di valutazione delle inammissibilità. Sembrano così scavalcati gli ostacoli sulla mancanza delle coperture per il riconoscimento...

Correlati

Caro materiali, in Lombardia a rischio 1.509 cantieri per 11,1 miliardi
Caro-materiali, ok alla stabilizzazione dei ristori ma cade il comma sui 2,25 miliardi per il pregresso 2025

Gli ultimi contenuti di Appalti