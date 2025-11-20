Casellario Anac, l’annotazione vale come «notizia» non come sanzione

Il Tar Lazio, Sezione prima quater, con la sentenza N. 20424 del 15 novembre 2025, ribadisce che, con riferimento alla disciplina del previgente codice dei contratti, l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici delle notizie, informazioni e dei dati relativi agli operatori economici (ora prevista dall’art. 222, comma 10, Dlgs 36/23) non ha natura sanzionatoria ma meramente dichiarativa. Essa è finalizzata a rendere disponibili alle stazioni appaltanti informazioni utili per la...

