Focus rotazione, la disciplina tra codice e giurisprudenza/3
Terzo e ultimo articolo sull’obbligo di alternare gli affidamenti: eccezioni, deroghe e indirizzi di Tar e Consiglio di Stato
Il sistema normativo dedicato al principio della rotazione (articolo 49, del Dlgs 36/2023) è stato modificato dal decreto legislativo 209/2024, con l’articolo 17, che ha riscritto l’originario comma 4. Il comma citato esprime l’esigenza, in pratica, di applicare la regola rigorosa dell’alternanza contestualizzando l’acquisizione che intende realizzare il Rup. Pertanto, se nel mercato non sono presenti realtà economiche in grado di eseguire la prestazione è possibile il riaffido al pregresso contraente...