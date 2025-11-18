Focus rotazione, la disciplina tra codice e giurisprudenza/2
Secondo di tre articoli sull’obbligo di alternare gli affidamenti: flessibilità del vincolo e il caso dei servizi sociali
Il secondo comma dell’art. 49 impone al Rup il divieto di riaffidare il contratto al pregresso contraente in presenza di prestazioni affini riconducibili allo stesso settore merceologico, allo stesso tipo di opere o settori commerciali. Rotazione, pertanto, che trova applicazione anche per i lavori come spiega il Tar Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 1099/2024.
Pronuncia che chiarisce ...