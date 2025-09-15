Cause di lavoro in crescita: nella Pa sono quadruplicate in cinque anni
Il contenzioso su occupazione e previdenza aumenta del 3,2 per cento. I procedimenti avviati in tribunale da lavoratori del settore pubblico nel 2024 sono stati 77.941, mentre erano meno di 20mila nel 2019
Sono principalmente le cause avviate dai dipendenti pubblici a trascinare al rialzo il numero delle liti di lavoro e previdenza approdate nei tribunali italiani nel 2024. La crescita complessiva dei procedimenti sopravvenuti è stata del 3,2% rispetto al 2019, ma il contenzioso in materia di pubblico impiego è esploso, con un aumento di oltre il 290 per cento.
Lo rivelano i dati annuali pubblicati dal ministero della Giustizia, confermati per il primo semestre 2025 da alcuni dei principali tribunali...