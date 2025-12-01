Cloud di Stato, la Pa accelera: adesioni +380% - Contratti da 3,6 miliardi
Addio alla carta: in tre anni salite da 120 a 576 le amministrazioni centrali e locali sul Polo strategico nazionale. Sicurezza affidata a Leonardo
Il target “intermedio” del Pnrr è già alle spalle. I numeri non lasciano margini: tra il 2023 e il 2025 le amministrazioni centrali e locali che hanno aderito al cloud di Stato del Polo strategico nazionale (Psn) sono aumentate del 380%, da 120 a 576, con contratti siglati da 3,6 miliardi di euro per gestire fino al 2035 documenti, software e altri servizi della Pubblica amministrazione: carte che non si cercano più nei faldoni o nei server locali, ma si aprono da remoto, con un click dai pc autorizzati...