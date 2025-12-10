Col nuovo quadro fiscale dal 2026 salta l’esenzione dall’Ipt per le Onlus

Dal 2026 viene meno l’esenzione dall’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione su immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli) per le Onlus. Il chiarimento arriva dalla circolare dell’Aci-Pra n. 5808/2025 e muove dal presupposto secondo cui l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del nuovo quadro fiscale per gli Ets (enti del Terzo settore) impedisce di applicare l’agevolazione a un ente che non è ancora formalmente iscritto nel Registro unico (Runts).

L’Ipt in quanto tributo locale trova, ...