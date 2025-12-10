Col nuovo quadro fiscale dal 2026 salta l’esenzione dall’Ipt per le Onlus
L’interpretazione del Pra nasce dall’obbligo di iscrizione nel Runts
Dal 2026 viene meno l’esenzione dall’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione su immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli) per le Onlus. Il chiarimento arriva dalla circolare dell’Aci-Pra n. 5808/2025 e muove dal presupposto secondo cui l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del nuovo quadro fiscale per gli Ets (enti del Terzo settore) impedisce di applicare l’agevolazione a un ente che non è ancora formalmente iscritto nel Registro unico (Runts).
L’Ipt in quanto tributo locale trova, ...
