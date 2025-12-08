Entrate, sulle sanatorie locali scelta triplice per il Comune
Definizione possibile per accertamenti, importi non riscossi o contenziosi
L’articolo 24 della manovra 2026 reintroduce la possibilità per i Comuni di prevedere per via regolamentare la definizione agevolata delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali, con la sola esclusione delle addizionali ai tributi erariali, come l’addizionale Irpef.
Il Comune può prevedere l’esclusione o le riduzioni degli interessi o anche delle sanzioni, fermo restando la quota capitale. L’articolato normativo detta alcune indicazioni, facendo riferimento ai crediti di difficile esigibilità...
di Matteo Vagli (*) - Rubrica a cura di Anutel