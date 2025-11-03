Compensi fermi al 2013 anche nelle società nuove
Nemmeno le fusioni permettono di aggirare il limite ormai anacronistico
La Corte dei conti Emilia Romagna, con deliberazione 124/2025, interviene sul tema della motivazione dell’organo collegiale e sui compensi, disciplinato dall’articolo 11 del Testo unico sulle partecipate.
L’incipit, come sempre più spesso accade, è una nota della Struttura di monitoraggio del Mef, che contesta all’assemblea dei soci carenze nella delibera dell’opzione fatta per il cda e che usualmente ...