Fisco e contabilità

Compensi fermi al 2013 anche nelle società nuove

Nemmeno le fusioni permettono di aggirare il limite ormai anacronistico

di Stefano Pozzoli

La Corte dei conti Emilia Romagna, con deliberazione 124/2025, interviene sul tema della motivazione dell’organo collegiale e sui compensi, disciplinato dall’articolo 11 del Testo unico sulle partecipate.

L’incipit, come sempre più spesso accade, è una nota della Struttura di monitoraggio del Mef, che contesta all’assemblea dei soci carenze nella delibera dell’opzione fatta per il cda e che usualmente ...

