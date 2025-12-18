Bilanci locali, arriva la proroga al 28 febbraio

La Conferenza Stato-Città ha dato il via libera al differimento dei bilanci di previsione 2026-2028 al 28 febbraio 2026. La decisione, richiesta congiuntamente da Anci e Upi, arriva in seguito alla richiesta di proroga sollecitata da molti Comuni e Province. La motivazione ha a che fare con l’incertezza sui contenuti della prossima legge di bilancio, ancora in fase di approvazione, e quindi con le ricadute che la manovra stessa avrà sui bilanci delle amministrazioni locali.

Lo slittamento rispetto...