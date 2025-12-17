Fisco e contabilità

Residui attivi del Titolo IV, quando la copertura degli investimenti diventa un equilibrio solo apparente

La deliberazione della Corte conti Sardegna offre uno spunto prezioso per riflettere su un nodo sempre più ricorrente nei controlli di finanza pubblica: la crescente incidenza dei contributi in conto capitale non riscossi

di Enzo Cuzzola

La deliberazione n. 230/2025/PRSE della Corte dei conti Sardegna offre uno spunto prezioso per riflettere su un nodo sempre più ricorrente nei controlli di finanza pubblica: la crescente incidenza dei residui attivi del Titolo IV, cioè dei contributi in conto capitale non riscossi.

Il caso del Comune in esame, pur riferito a un ente di piccole dimensioni, è emblematico di una tendenza che attraversa molti...

