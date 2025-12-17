Residui attivi del Titolo IV, quando la copertura degli investimenti diventa un equilibrio solo apparente
La deliberazione n. 230/2025/PRSE della Corte dei conti Sardegna offre uno spunto prezioso per riflettere su un nodo sempre più ricorrente nei controlli di finanza pubblica: la crescente incidenza dei residui attivi del Titolo IV, cioè dei contributi in conto capitale non riscossi.
Il caso del Comune in esame, pur riferito a un ente di piccole dimensioni, è emblematico di una tendenza che attraversa molti...
Informatizzazione del processo tributario: dal 3 dicembre disponibile il nuovo servizio di notifica con AppIO
di Andrea Bufarale (*) - Rubrica a cura di Anutel
Tributi locali, dal 2026 agevolazioni per gli enti del terzo settore
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel