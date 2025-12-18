La troppa fretta di cambiare la Corte dei Conti

Il Senato ha calendarizzato l’esame, in Aula, del disegno di legge di riforma delle funzioni e dell’organizzazione della Corte dei conti per il 27 dicembre prossimo, una data particolare, strozzata fra la legge di bilancio, le festività natalizie e le chiusure di fine anno, che rischia di non consentire ai senatori un esame adeguato del provvedimento e dei suoi effetti. Nel corso del suo iter, come ricordato anche sulle colonne di questo quotidiano (“Quali correttivi per rendere efficace la riforma...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi