Concessioni demaniali marittime, L’Antitrust chiede più trasparenza e concorrenza

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con due recenti atti di segnalazione: il n. 2110 e il n. 2111, pubblicati, rispettivamente, il 27 e il 29 ottobre 2025, censura due procedure di concessione demaniale marittima, accomunate dalla carenza di pubblicità adeguata e dall’insufficienza delle informazioni contenute negli avvisi pubblici. In un primo caso, relativo a concessioni a uso turistico-ricreativo, l’Autorità rileva come la pubblicazione limitata al contesto locale e l’assenza di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi