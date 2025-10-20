Concorsi, accesso esteso ai titoli di riserva
Il Tar riconosce un principio che potenzia la trasparenza come presidio della parità di trattamento
Con l’ordinanza n. 652/2025, il Tar di Ancona segna un punto fermo sulle coordinate del diritto d’accesso in ambito concorsuale riconoscendo un principio che potenzia la trasparenza come presidio della parità di trattamento nei concorsi pubblici. Quando un candidato impugna l’esito di una selezione e rivendica il proprio diritto a una riserva (come quella per invalidità) ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura inclusi quelli con cui l’amministrazione ha verificato le certificazioni...
