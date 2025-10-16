Contratto medici, tutele su aggressioni e ferie
Presentata la bozza <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">per il 2022/24, con aumenti </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">medi da 406 euro al mese</span>
Nei casi di aggressioni subite dai medici, le aziende sanitarie dovranno «assumere ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio, inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari», e garantire l’assistenza da parte di un legale, che potrà essere scelto dal diretto interessato. La struttura potrà prevedere la costituzione di parte civile, il supporto psicologico e «la copertura del rischio mediante specifica polizza assicurativa o altre analoghe misure»; senza dimenticare...