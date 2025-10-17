Personale

Tassa piatta anche per una quota dei premi di risultato nella Pa

Il Dpb indica un’agevolazione per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

di Gianni Trovati

Non ci sono solo i tempi di attesa del Tfr a distinguere i dipendenti pubblici da quelli del settore privato. Un altro muro che separa dagli altri chi lavora in un ufficio pubblico è rappresentato dalla tassazione delle voci accessorie dello stipendio, che negli enti è sempre piena mentre in azienda è soggetta alla Flat Tax del 5% per i premi fino a 3mila euro annui per i titolari di redditi fino a 80mila euro.

E come sul Tfs (Sole 24 Ore di ieri), la manovra promette di intervenire anche qui. Verosimilmente...

