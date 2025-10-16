Dipendenti Pa, sul tavolo della manovra il taglio dei tempi di pagamento del Tfr
In cantiere prestiti all’Inps per accelerare i versamenti almeno della prima rata
Nella griglia della legge di bilancio potrebbe farsi largo anche un meccanismo per anticipare i tempi di pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici. L’intervento poggerebbe su una triangolazione con l’Inps, che otterrebbe un finanziamento tramite prestiti (probabilmente da Cdp), per garantire l’accredito rapido almeno di una prima quota del trattamento di fine rapporto.
Tutto dipende dal complicatissimo sudoku delle coperture, in un’architettura ancora appesa al braccio di ferro con banche...