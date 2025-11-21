Conformità antincendio, nuovo titolare dell’attività obbligato al rinnovo periodico

Il cambio di titolarità dell’attività non rende superfluo il rinnovo periodico della conformità antincendio e commette reato il responsabile che, subentrato al precedente, non adempie a tale obbligo. Lo conferma la Corte di Cassazione penale nella sentenza n.37671/2025 depositata mercoledì 19 novembre. A presentare ricorso è un procuratore della Repubblica, riscontrando vizi di motivazione nella sentenza del Tribunale di Torino che aveva assolto il titolare di un club privato, il quale non aveva ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi