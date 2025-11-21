Conformità antincendio, nuovo titolare dell’attività obbligato al rinnovo periodico
Il responsabile di un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco deve presentare la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, ricorda la Cassazione
Il cambio di titolarità dell’attività non rende superfluo il rinnovo periodico della conformità antincendio e commette reato il responsabile che, subentrato al precedente, non adempie a tale obbligo. Lo conferma la Corte di Cassazione penale nella sentenza n.37671/2025 depositata mercoledì 19 novembre. A presentare ricorso è un procuratore della Repubblica, riscontrando vizi di motivazione nella sentenza del Tribunale di Torino che aveva assolto il titolare di un club privato, il quale non aveva ...