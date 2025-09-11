Conti, il piano anticipa la manovra
La bozza di risoluzione arrivata alle Camere: nel programma al Consiglio dei ministri del 1° ottobre «l’articolazione delle misure» da inserire nella legge di Bilancio e «dei relativi effetti finanziari» per i prossimi tre anni
Nel nuovo piano dei conti che il Governo esaminerà al consiglio dei ministri del 1° ottobre sarà descritta «l’articolazione, per il successivo triennio, delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica, e dei relativi effetti finanziari». Sui tavoli di Governo e Parlamento, quindi, dovrebbero arrivare i contorni dei tagli fiscali, degli interventi sulle pensioni, delle eventuali richieste alle «aziende del credito» e dei possibili contributi imposti ai vari rami della...
Il risanamento dell’ente locale, rapporti tra Osl e organo di revisione
di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel