Manovra, prove di accordo alle Camere sul piano dei conti
Oggi il confronto sulla risoluzione in vista del Documento programmatico. Aperture dalla maggioranza per arricchire i dati su saldi e tendenziale a disposizione dell’esame del Parlamento
Il confronto politico sul percorso verso la manovra entrerà nel vivo oggi. Sui tavoli del negoziato fra maggioranza e opposizione dovrebbe finire infatti la bozza di risoluzione sui contenuti del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), l’erede della NaDef nel quadro delle nuove regole fiscali Ue. Può sembrare una questione di procedure. Ma la sostanza politica c’è; perché è in gioco la possibilità di concordare le mosse per l’esame del programma dei conti, nell’attesa che la riforma della...
Atto nativo digitale e notifica cartacea: come evitare la nullità dell’accertamento tributario degli enti locali
di Giuseppe Avizzano (*) e Giovanni Gentile (**) - Rubrica a cura di Anutel