Valditara: 100 milioni per formare prof e studenti

«L’intelligenza artificiale è una straordinaria sfida anche per il sistema educativo»; per questo motivo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato un piano da «100 milioni di euro per formare docenti e studenti all’uso dell’Ia». Il piano coinvolgerà insegnanti e alunni di tutte le scuole in «attività laboratoriali da realizzare insieme, per utilizzare l’intelligenza artificiale come supporto per potenziare le competenze e per la personalizzazione degli apprendimenti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi