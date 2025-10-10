Valditara: 100 milioni per formare prof e studenti
A Napoli il primo summit internazionale Next Gen AI con delegazioni da 40 Paesi
«L’intelligenza artificiale è una straordinaria sfida anche per il sistema educativo»; per questo motivo il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato un piano da «100 milioni di euro per formare docenti e studenti all’uso dell’Ia». Il piano coinvolgerà insegnanti e alunni di tutte le scuole in «attività laboratoriali da realizzare insieme, per utilizzare l’intelligenza artificiale come supporto per potenziare le competenze e per la personalizzazione degli apprendimenti...