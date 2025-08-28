Corte conti, se la riforma indebolisce il ricorso al doppio binario
Mentre l’esame al Senato del disegno di legge di riforma della Corte dei conti procede spedito, in pochi vedono l’ostacolo (una sorta di bug di sistema) che rischia di renderlo del tutto inidoneo a raggiungere lo scopo dichiarato di superare la paura della firma: il doppio binario.
Con tale termine ci si riferisce ad uno dei tanti busillis (per dirla col Manzoni) che costellano il nostro sistema giuridico: chi, gestendo risorse pubbliche, causa un danno erariale, può andare incontro a due diversi ...