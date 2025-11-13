Cresco Award, premiati i Comuni che fanno crescere la sostenibilità
Assegnati i riconoscimenti della 10^ edizione del premio promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci
Si è svolta oggi a Bologna la cerimonia di premiazione della decima edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, l’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci che valorizza l’impegno degli enti locali italiani per uno sviluppo sostenibile dei territori, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.
Cinque riconoscimenti sono stati attribuiti direttamente da Fondazione Sodalitas, su selezione di una Giuria multistakeholder indipendente presieduta dalla Rettrice del...